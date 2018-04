Oroscopo Capricorno del 24 aprile 2018

Oroscopo del 24 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

sanare le ferite…

Venere in Gemelli, fino al 20 maggio, indica un buon momento per affrontare problemi relativi ai rapporti con le persone care e che richiedono disponibilità, sensibilità e sincerità. Nel corso del transito, cercate di trovare il modo per sanare qualche ferita: l’accordo tornerà immediatamente! Ma non solo, nel lavoro potrebbe esserci qualche bella soddisfazione…

