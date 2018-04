Oroscopo Capricorno del 25 aprile 2018

Oroscopo del 25 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

delegare ma…

Se avete in corso un progetto, far salire a bordo anche altre persone, vi darà la possibilità di delegare alcuni compiti. Per voi non è facile, volete sempre avere il controllo, siete un po’ diffidenti ma i pianeti suggeriscono di lasciarvi andare… Prima decade: vorreste raggiungere un obbiettivo ambizioso ma, al momento, ci sono ancora un po’ di ostacoli. Pazienza è la parola d’ordine.

