Oroscopo Capricorno del 25 gennaio 2018

Oroscopo del 25 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

agire…

Una situazione o un progetto sono in una fase di stallo? Per uscirne c’è soltanto una soluzione: agire. Lasciate tutto, almeno per oggi, alle spalle e concedetevi qualcosa di inedito e piacevole. Ne avete tutto il diritto e, inoltre, sarà utile a schiarire le idee e trovare nuove soluzioni. Tanto più che presto i pianeti promettono l’arrivo di buone notizie.

