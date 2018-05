Oroscopo Capricorno del 25 maggio 2018

Oroscopo del 25 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

accettare il vostro stato d’animo…

Se doveste sentirvi un po’ tristi, e con Saturno nel vostro segno è possibile, accettate il vostro stato d’animo ed evitate di mostrare agli altri un’allegria che non provate. E’ un momento un po’ così che passerà, come è già accaduto alla fine del 2017. Siete sempre in grado di sopportare molto, avete spalle solide, ma capìta che quando si accumulano troppe cose insieme, la mente rifiuti di accettarle. E in questo non c’è nulla di male, è una reazione normale.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com