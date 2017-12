Oroscopo Capricorno del 26 dicembre 2017

Oroscopo del 26 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

perdonatevi e…

L’umore non è da sogno, ce l’avete con una persona in particolare o con voi stessi: in questo secondo caso, forse avete avuto una reazione che oggi giudicate esagerata. Siete stati molto critici e forse ingiusti: perdonatevi e andate oltre! Su un altro piano: Marte sostiene i vostri progetti ma, per imporre un’idea, dovrete comunque battagliare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]