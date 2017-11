Oroscopo Capricorno del 26 novembre 2017

Oroscopo del 26 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: rafforzare un rapporto…

Amicizia sempre in primo piano: potreste rafforzare il rapporto con una persona che sembra capirvi in modo speciale. Apprezza quella parte di voi che solitamente non rivelate a chi vi circonda e voi sentirvi pronti a condividerla. Se è una conoscenza recente, di sicuro farete in modo di trascorrere più tempo con il nuovo amico/a, creare una maggiore intimità positiva per entrambi.

