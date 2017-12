Oroscopo Capricorno del 27 dicembre 2017

Oroscopo del 27 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

fate uno sforzo e…

Con la Luna in Ariete, la dolcezza, la diplomazia, le attenzioni agli altri sono latitanti… Fate un piccolo sforzo! In questo momento non siete molto amabili anche se è vero che i passaggi non vi aiutano a sorridere. Tuttavia, non isolatevi! Seconda decade: atmosfera tesa, rischiate di avere un battibecco con un amico o un collega.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]