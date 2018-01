Oroscopo Capricorno del 27 gennaio 2018

Oroscopo del 27 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

non rimandate a domani…

Non è il momento di procrastinare, non rimandate a domani ciò che potete fare oggi, soprattutto se si tratta di corrispondenza che giace inevasa da giorni… Potrebbero essere anche delle fatture ma ignorandole non risolverete niente, non è che starete meglio anzi, avrete un tarlo nella mente! Prima decade: dovreste trovare il modo di arrotondare le entrate, guadagnare di più.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]