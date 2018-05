Oroscopo Capricorno del 27 maggio 2018

Oroscopo del 27 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

torna l’ottimismo…

Meno tristi, meno esausti: finalmente la congiunzione Luna-Giove in Scorpione, vi fa prendere coscienza dei vostri bei progressi ed è favorevole a progetti di qualsiasi tipo, ai quali in questa domenica penserete con grande ottimismo! Immaginerete i futuri sviluppi ma restando, com’è tipico del vostro segno, con i piedi per terra.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com