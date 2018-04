Oroscopo Capricorno del 28 aprile 2018

Oroscopo del 28 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

una calma olimpica…

Alcune persone saranno nervose e tenteranno di farvi uscire dai gangheri ma voi, manterrete una calma olimpica! Complimenti per l’eccezionale controllo… Certo, non si sa quanto vi costi questo atteggiamento imperturbabile, la determinazione a non reagire. Nati intorno all’11, 12 gennaio: vi trovate di fronte a muro o a una grossa difficoltà personale ma il problema va scemando.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]