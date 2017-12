Oroscopo Capricorno del 28 dicembre 2017

Oroscopo del 28 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

meno nostalgici…

Venere si distacca da Saturno – entrambi nel vostro segno – e siete più sereni, soprattutto meno nostalgici. Venere in Capricorno, fa pensare e credere che tutto, in passato, era migliore ma nel presente, ricordatelo, c’è sempre qualcosa di buono: adottate questa filosofia! Seconda decade: grande autostima, totale fiducia nelle vostre azioni e nelle decisioni.

