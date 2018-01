Oroscopo Capricorno del 28 gennaio 2018

Oroscopo del 28 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

determinati…

Vi sentite più che pronti a concentrare le energie su un’ambizione personale e con questo atteggiamento così determinato è ovvio che riuscirete a ottenere ciò che avete in mente. Richiederà uno sforzo non indifferente ma a voi non fa paura… L’importante è che non trascuriate altri settori della vostra vita: trovate il giusto equilibrio. Terza decade: a chi vi circonda, date la sensazione di non sapere bene nemmeno voi cosa volete. Se c’è un problema, parlatene.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]