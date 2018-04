Oroscopo Capricorno del 29 aprile 2018

Oroscopo del 29 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

uscire allo scoperto…

E’ una domenica in cui dovrete uscire allo scoperto: un familiare potrebbe costringervi a parlare di una decisione che avete preso per conto vostro e di cui, fino a oggi, non ne avete fatto cenno. Non sembra si tratti di una cosa molto importante, anzi il contrario, semmai sarete voi a trasformarla in un caso nazionale… Terza decade: cielo astrale meno movimentato, cercate di rilassarvi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]