Oroscopo Capricorno del 29 gennaio 2018

Oroscopo del 29 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

incomprensioni in agguato…

E’ un lunedì in cui sistemare la contabilità, fare ordine nelle entrate e nelle uscite… Il consiglio astrale è quello di essere cauti con il denaro e, al contempo, anche nel modo di comunicare poiché le incomprensioni saranno in agguato. Ma non solo, voi per primi potreste interpretare erroneamente alcune situazioni. Terza decade: prenderete una decisione di cui sarete molto soddisfatti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]