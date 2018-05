Oroscopo Capricorno del 29 maggio 2018

Oroscopo del 29 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

un conflitto interiore…

Il Plenilunio in Sagittario potrebbe scatenare un conflitto interiore tra lavoro e vita personale. Potreste avvertire il bisogno di avere più tempo per voi, riflettere, riposare poiché vi sentite carichi di pressione e responsabilità. Cercate di assecondare questo bisogno… Non significa mollare la presa ma ricarvi di energie positive per affrontare le belle novità prossimamente in arrivo!

