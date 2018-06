Oroscopo Capricorno del 3 giugno 2018

Oroscopo del 3 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

il corpo ha bisogno di attenzioni…

Con la Luna in Acquario, è probabile siate costretti a dare un’occhiata ai conti, forse all’appello non vi risulta una spesa o un’entrata… Su un altro piano: non trascurate i vostri bisogni primari, il corpo ha bisogno di attenzioni, di coccole, di nutrimento. Spesso il Capricorno non mangia abbastanza ma se non avete fame, fate un piccolo sforzo!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com