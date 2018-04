Oroscopo Capricorno del 30 aprile 2018

Oroscopo del 30 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

raggiungere gli obbiettivi…

La Luna Piena in Scorpione invia belle vibrazioni a Saturno nel vostro segno che, in questi giorni, mostrerà il suo lato più positivo: aiutarvi a raggiungere i vostri obbiettivi. Sperando che non abbiate puntato troppo in alto… Con Saturno, infatti, le ambizioni sono decuplicate e accade che non siate coscienti degli immensi sforzi a cui sottoporvi per realizzarle. In ogni caso, il Plenilunio odierno a voi segnala fortuna e riuscita!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]