Oroscopo Capricorno del 30 dicembre 2017

Oroscopo del 30 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

completa fiducia nelle…

Avrete parecchie cose da fare, forse organizzare il Veglione, ma non vi dispiacerà, ci metterete totalmente il cuore. Detto ciò, siete pregati – domani – di non oltrepassare alcuni limiti sul fronte cibo e bevande: non siete abituati alle esagerazioni! E il buon aspetto tra Marte e Nettuno, infine, regala completa fiducia nelle vostre idee, progetti e amicizie.

