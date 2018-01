Oroscopo Capricorno del 30 gennaio 2018

Oroscopo del 30 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

un cambiamento significativo…

Plenilunio in Leone: nel vostro territorio si parla di denaro. Può esserci un cambiamento significativo per quanto riguarda la fonte delle vostre entrate, vedere con piacere che i soldi entrano nelle casse… Ma il passaggio può riguardare anche la vita privata: potreste dover fare i conti con emozioni esagerate nei confronti di una persona, una relazione ma saranno utili a vedere qualcosa che in passato avete evitato. Potrebbe trattarsi della sua dipendenza finanziaria.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]