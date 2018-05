Oroscopo Capricorno del 30 maggio 2018

Oroscopo del 30 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

Colleghi, collaboratori o dipendenti, con il passaggio di Mercurio in Gemelli saranno motivo di contrarietà, seppure passeggere. Avrete la sensazione che non siano abbastanza impegnati nel loro lavoro, non lo prendano sul serio e ciò vi irriterà parecchio. Nel corso del transito vi innervosirete facilmente, a volte per un sì o per un no, e a farne le spese saranno le persone care.

