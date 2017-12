Oroscopo Capricorno del 31 dicembre 2017

Oroscopo del 31 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

circondati d’amore…

Venere si trova nel vostro segno e al momento non forma aspetti con altri pianeti: per cui, passerete il Capodanno in divertendovi in eccellente compagnia, circondati d’amore. Una serata che, inoltre, avrà il potere di accentuare l’autostima, la fiducia nel nuovo anno in arrivo e alle molte possibilità che potrebbe riservarvi!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]