Oroscopo Capricorno del 31 gennaio 2018

Oroscopo del 31 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

la soluzione a…

Mercurio lascia il vostro segno ed entra in Acquario ma non sarà inattivo: vi aiuterà a trovare soluzioni ingegnose a qualsiasi problema di tipo pratico. Se, ad esempio, a preoccuparvi è una questione di denaro, parlando con una persona cara, o un cliente, arriverà l’idea giusta e non è detto che l’altro se ne renda conto… In questo periodo, inoltre, potrebbe esserci un’entrata di denaro: non sarà enorme ma, come si dice?, meglio di niente.

