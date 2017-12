Oroscopo Capricorno del 4 dicembre 2017

Oroscopo del 4 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

ricompensati…

Un progetto o una causa che difendete potrebbe farvi conoscere da un certo tipo di pubblico o, ancora, ciò che intraprendete in questo momento, in un modo o in un altro, fa arrivare una ricompensa. Tuttavia, cercate di fare le cose con calma, senza agitarvi: occhio allo stress, non mettetevi sotto pressione. Prima decade: settimana in cui vi ponete parecchie domande sui vostri guadagni e come aumentarli.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]