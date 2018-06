Oroscopo Capricorno del 4 giugno 2018

Oroscopo del 4 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

cambiare direzione…

Il Sole e Mercurio in Gemelli vi aiutano a fare chiarezza su un problema di lavoro o di salute, trovare soluzioni rapide anche a piccoli fastidi derivanti dal quotidiano. Non è escluso che alcuni Capricorno siano in piena rivoluzione interiore per quanto riguarda la professione e al contempo si chiedano se continuare o cambiare direzione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com