Oroscopo Capricorno del 5 febbraio 2018

Oroscopo del 5 febbraio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

decisi a puntare in alto…

Saturno nel vostro segno spinge a mettervi sotto pressione per fare di più e soddisfare le ambizioni. Siete decisi a puntare in alto, atteggiamento che sarà presente anche nei prossimi mesi e sicuramente sarete in grado di realizzare molto. In ogni caso, cercate di trovare il giusto equilibrio tra lavoro e tempo libero: è questa la chiave per raggiungere il successo.

