Oroscopo Capricorno del 5 giugno 2018

Oroscopo del 5 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

non cedere ai capricci della persona amata…

Parlerete molto seriamente di uno dei vostri progetti, probabilmente con un collega o una persona che avete intenzione di coinvolgere. Ma chi avrete di fronte, potrebbe non esser chiaro sulla questione, per cui non impegnatevi immediatamente. Lasciate passare del tempo così da capire quali siano le sue reali intenzioni! E in amore, non cedete ai capricci della persona amata…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com