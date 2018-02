Oroscopo Capricorno del 6 febbraio 2018

Oroscopo del 6 febbraio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

l’amicizia è…

L’amicizia, nella vita di qualsiasi persona, è sempre molto importante e vale anche per voi, anche se amate la solitudine. Non dimenticate di curare i legami che avete stretto: forse non saranno tantissimi ma sono comunque di qualità, avete scelto le persone selezionandole attentamente. Ma nulla impedisce che stringiate nuove amicizie per cui, lasciate la porta aperta!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]