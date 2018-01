Oroscopo Capricorno del 6 gennaio 2018

Oroscopo del 6 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

Venere e Plutone si congiungono nel vostro segno: non c’è da stupirsi se dovesse scatenarsi una piccola crisi di gelosia. Nulla di particolarmente negativo, in ogni caso: nella maggior parte dei casi il pianeta sollecita dei dubbi temporanei e, per lo più infondati… Per cui, cercate di sviluppare uno stato d’animo positivo e cercate di trascorrere una serata serena, all’insegna della convivialità!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]