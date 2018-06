Oroscopo Capricorno del 6 giugno 2018

Oroscopo del 6 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

contratti e accordi…

Venere in Cancro è positivo per firmare dei contratti, concludere accordi o ottenere un’autorizzazione, ricevere il via libera. L’aspetto che il pianeta forma con Plutone nel vostro segno, è utile a rafforzare il vostro potere stando attenti tuttavia a non abusarne con gli altri, che si tratti di persone care, del partner o colleghi e dipendenti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com