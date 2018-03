Oroscopo Capricorno del 6 marzo 2018

Oroscopo del 6 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

rischiate di…

Non avete la minima intenzione di scatenare polemiche ma con Mercurio in Ariete, rischiate di dire chiaro e forte ciò che pensate. Il pianeta è congiunto a Venere che fortunatamente, potrebbe impedire che la situazione sfoci in aperto conflitto. Ma tutto dipende dal vostro tema natale: può essere che Venere non possa svolgere il suo ruolo di conciliatore e siate obbligati a puntare i piedi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]