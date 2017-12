Oroscopo Capricorno del 7 dicembre 2017

Oroscopo del 7 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

splendida sintonia con…

L’armonia tra Luna e Venere fa arrivare un’entrata di denaro, un beneficio, un rimborso che non vi aspettavate in tempi brevi. Ma l’aspetto può anche segnalare un momento di splendida sintonia con il partner o una persona incontrata di recente e con cui la fiducia non è ancora al top. Senza decade: avete bisogno di sentirvi utili, di aiutare, sostenere.

