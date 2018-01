Oroscopo Capricorno del 7 gennaio 2018

Oroscopo del 7 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

altro che relax…

Una domenica non proprio rilassante, anche se invece vi piacerebbe stare senza far niente… Ma ci sono impegni, familiari o lavorativi, dovrete portare a termine qualcosa. Non è escluso che siate costretti a giocare il ruolo di mediatori in un conflitto. In breve, stare con le mani in mano non è nel programma della giornata. Terza decade: contenti di voi stessi, il che è un fatto davvero raro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]