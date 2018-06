Oroscopo Capricorno del 7 giugno 2018

Oroscopo del 7 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

la bella sensazione che…

Provate la bella sensazione che ogni sforzo fatto ora non sia vano ma porterà dei frutti. Al contempo, e ciò è positivo, farete in modo di equilibrare il lavoro e la vita personale: il buon aspetto di Urano in Toro vi spinge a prestare maggiore attenzione alla persona amata, alla famiglia, agli amici e anche al divertimento. Unica accortezza: evitate di spendere impulsivamente.

