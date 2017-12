Oroscopo Capricorno del 8 dicembre 2017

Oroscopo del 8 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

vi è difficile prendere delle decisioni ma…

Sviluppate più autostima, più fiducia in voi stessi, Capricorno! Sembra che in questo momento vi sia difficile prendere delle decisioni. Ciò che un giorno credete sia giusto, quello successivo non lo è più e cambiate nuovamente idea… Più in generale: che ci crediate o meno, la fortuna in questo momento è accanto a voi e una bella occasione è a portata di mano!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]