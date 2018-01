Oroscopo Capricorno del 8 gennaio 2018

Oroscopo del 8 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

Sole e Giove sono in buon aspetto: vi offrono la possibilità di sviluppare un progetto , la volontà di distinguervi dagli altri o, su un altro piano, rendere sempre più salda un’amicizia. In ogni caso, da giovedì, visto che Mercurio sarà congiunto a Saturno sono vietati gli eccessi di pessimismo, evitate di prevedere catastrofi. L’equilibrio, come sempre, sarà il benvenuto.

