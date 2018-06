Oroscopo Capricorno del 8 giugno 2018

Oroscopo del 8 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

in collera ma…

Giornata in cui provate risentimento, collera nei confronti di una persona ma non potete esprimerli direttamente. Forse per timore di ferire l’altro oppure sapete che dicendo chiaramente ciò che pensate scatenereste un problema. Nati intorno al 6 gennaio: è possibile che qualcuno, con una critica, vi abbia offeso e pensate fosse molto ingiusta. Stasera non ci penserete più.

