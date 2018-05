Oroscopo Capricorno del 8 maggio 2018

Oroscopo del 8 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

andare all’avventura…

Lasciate che a guidarvi nelle decisioni, oggi sia la curiosità: vi ritroverete in posti molto interessanti. Non c’è un percorso o una direzione da seguire, dovete solo mollare il solito quotidiano e andare all’avventura. Anche se dovesse trattarsi di una sola ora di tempo libero, gironzolate in nuove zone ed esplorate un nuovo ristorante, un negozio o un complesso residenziale. Forse non ci credete ma ne nasceranno alcune idee brillanti per nuovi progetti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com