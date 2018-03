Oroscopo Capricorno del 8 marzo 2018

Oroscopo del 8 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

il supporto di…

E’ un’ottima giornata per chiedere il supporto di una persona, anche semplicemente a livello verbale, così da sentirvi più forti. La comunicazione in questo momento è molto importante e, in famiglia, rispetto a una questione chiave, potreste riportare una bella “vittoria”. Ma non solo, se avete in cottura idee o progetti di tipo personale o lavorativo, nel corso dei prossimi 4 mesi dovrete dar loro una priorità.

