Oroscopo Capricorno del 9 dicembre 2017

Oroscopo del 9 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

un progetto…

Con Marte in Scorpione e Giove nello stesso segno, avete la possibilità di definire e lanciare un progetto, personale o lavorativo, che andrà alla grandissima. Il pianeta rosso, al contempo, vi invita a lavorare in gruppo, a trascorrere del tempo anche con gli amici, cercando in entrambi i casi, di evitare di entrare in competizione (in caso contrario, potrebbero nascere dei conflitti).

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]