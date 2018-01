Oroscopo Capricorno del 9 gennaio 2018

Oroscopo del 9 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

esplode una passione…

Potrebbe esplodere la passione per qualcuno o qualcosa e in modo assolutamente esclusivo: vale a dire che non conterà niente altro… Non è escluso tuttavia che il fatto riguardi un problema che ha raggiunto il picco massimo e vogliate risolverlo a tutti i costi ma, in questo caso, forse sarebbe meglio aspettare finché non si saranno calmate le acque. A quel punto sarà più facile prendere una decisione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]