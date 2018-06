Oroscopo Capricorno del 9 giugno 2018

Oroscopo del 9 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

sapete sempre come calmare le acque ma…

Quando c’è un conflitto tra le persone care, sapete sempre come calmare le acque ma oggi sarà difficile e la cosa vi infastidirà parecchio. Avete infatti bisogno di calma, tranquillità e il chiasso, le persone che gridano, vi impediscono di riflettere come vorreste. Metterete dei limiti e non è detto poiché non avrete voglia di mischiarvi nella discussione.

