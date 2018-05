Oroscopo Capricorno del 9 maggio 2018

Oroscopo del 9 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

rimanere all’ascolto…

Giornata molto positiva per qualsiasi contatto e scambio. I rapporti con amici, familiari, sono in primo piano e più sarete comunicativi tanto meglio andranno le cose. Cercate di rimanere all’ascolto dei piccoli problemi delle persone… Infine, pur essendo importante, non pensate soltanto al lavoro: cercate di ritagliare del tempo libero.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com