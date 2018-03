Oroscopo Capricorno del 9 marzo 2018

Oroscopo del 9 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

vedete le cose…

Luna e Saturno si congiungono nel vostro segno: vedete le cose peggio di quanto siano in realtà. Intuito, presentimento, tutto vi sembra negativo. Può essere abbiate difficoltà a rinunciare a qualcosa o qualcuno ed è comprensibile: il Capricorno è profondamente attaccato a ciò che possiede e privarvene vi deprime. E per uscire da questo stato d’animo potreste trasformare questa energia in collera, ribellione…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]