Oroscopo Capricorno 20 marzo 2021: l’oroscopo del 20 marzo per il Capricorno, umore, amore

Oroscopo di domani del 20 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): casa e famiglia in primo piano

Oroscopo Capricorno di domani del 20 marzo: umore

Per il vostro segno non è sempre facile capire quando dovete rallentare e fare una pausa ma da oggi, il Sole in Ariete mette in secondo piano la vita sociale e fa spostare la vostra attenzione sulla casa, la famiglia, rivitalizzare le relazioni con le persone care. Vi prenderete cura del focolare. Vi concentrerete su ciò che vi fa sentire al sicuro e soddisfatti.

Venere domani entrerà in Ariete e la congiunzione con il Sole potrebbe mettere la parola fine a un problema familiare che vi ha stressato. Se, inoltre, avete intenzione di fare dei lavori in casa, è un ottimo momento: andranno a buon fine e non scombussoleranno più di tanto le vostre abitudini.

Oroscopo Capricorno di domani 20 marzo: amore

In coppia: avete bisogno di prove d’amore e il partner ve le darà attraverso tante piccole attenzioni..

Soli: in conflitto tra libertà e la voglia di vivere una storia seria. In ogni caso, dovete eliminare vecchi ricordi.

