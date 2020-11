Oroscopo del 1 dicembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 1 dicembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Toro (evitate chi è ristretto mentalmente) e Vergine (vietato tentennare).

Oroscopo del 1 dicembre, gli astri mettono in guardia Toro (mantenere la tranquillità) e Vergine (cercate di essere più sicuri di voi). Per gli altri segni l’indicazione generale è: non sottovalutare i dettagli anche quando sembrano poco importanti.

Ariete (21 marzo-21 aprile): leggerezza e buonumore.



Umore

Mercurio sbarca in Sagittario, passaggio per voi molto positivo, dove sosterà fino al 20. Idee e opinioni sono rafforzate e sarete molto convincenti. Dopo un lungo periodi di emozioni forti, circolerà buonumore, vi sentirete leggeri. Avrete voglia di avventura, di qualcosa di nuovo che migliori la vostra vita.

Il desiderio di sperimentare idee e visitare luoghi fuori dal comune potrebbe ispirarvi a lanciarvi in sfide più grandi. Con questo transito, annuncia l’oroscopo, avrete la possibilità di distinguervi nel lavoro oppure ci sarà un aumento della clientela.

Amore

In coppia: se continuate a fare di testa vostra, a imporre le vostre decisioni sarà inevitabile che scateniate delle tensioni.

Soli: per conquistare chi vi attrae oggi sarete pronti a fare di tutto. Ma siete sicuri sia l’atteggiamento più giusto?

Toro (22 aprile-20 maggio): mantenere la vostra tranquillità.



Umore

Mercurio da oggi in Sagittario punta i riflettori sulle conversazioni riguardanti il denaro. Non è escluso peraltro un rimborso o un risarcimento. L’oroscopo annuncia che potreste far luce su alcuni problemi, chiarire anche se ciò comporterà un po’ di disagio emotivo.

Esaminare attentamente le questioni farà una grande differenza anche se dovrete necessariamente essere sinceri con vo stessi e agire di conseguenza. In generale fate in modo che la ristrettezza mentale degli altri rovini i vostri piani o i progetti. Mantenete la vostra tranquillità.

Amore

In coppia: vi ponete tante domande inutili. Il partner vi ama, è sempre sotto l’incantesimo del vostro fascino.

Soli: il fascino c’è tutto ma oggi avete la tendenza a scoraggiarvi. Eppure potreste conquistare un cuore in un batter di ciglia.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): trovare un giusto compromesso.



Umore

L’entrata di Mercurio in Sagittario rappresenta un buon momento, fino al 20, per discutere di un’assunzione, un contratto o un accordo. Più sarete disposti al compromesso e più otterrete quanto volete. Potrebbero anche farvi una proposta o al contrario sarete voi a farla.

In generale, annuncia l’oroscopo, in qualsiasi negoziazione o conversazioni sarete abilissimi, riuscirete facilmente a fare in modo che gli altri siano d’accordo con voi. E funzionerà anche nella vita privata. Se avete problemi con uno o più amici, è la giornata giusta per risolvere.

Amore

In coppia: alcune incomprensioni e forse riguardanti la gestione del denaro. Dite no alle discussioni inutili.

Soli: siete simpatici e irresistibili. Un incontro potrebbe regalare belle emozioni, ci sono grandi possibilità che inizi una storia.

Cancro (21 giugno-22 luglio): evitate di agitarvi.

Umore

Con l’arrivo di Mercurio in Sagittario, fino al 20 dicembre, agitarvi o stressarvi per cose poco importanti vi impedirà di vedere il quadro generale di una situazione. Evitate di inquietarvi per tutto, non puntate alla perfezione sia nelle relazioni che nel lavoro.

Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che potrebbero dirvi delle cose poco realistiche ed esserne attratti. Potreste avere il desiderio di apprendere qualcosa di nuovo. La chiave per trovare un’attività o uno studio che vi entusiasmi può dipendere dalla volontà di uscire dalla vostra zona di comfort.

Amore

In coppia: i baci e le carezze saranno più convincenti delle parole. Per cui sapete come dovete prendere il partner.

Soli: un/a ex potrebbe mandarvi un messaggio ma voi penserete all’appuntamento che avete in vista con una nuova persona.

Leone (23 luglio-23 agosto): torna il senso dell’umorismo.

Umore

Mercurio in Sagittario, fino al 20, al vostro segno regala senso dell’umorismo, buonumore e saranno le armi con cui vorrete affascinare. Non è detto sia nella vita privata ma nel lavoro. Vorrete che tutti siano d’accordo con voi, ascoltino ciò che direte, vi apprezzino e per questo sarete pronti a fare complimenti.

E farete centro. L’oroscopo annuncia inoltre che un incontro potrebbe inizialmente sembrare banale ma avrà invece una positiva influenza sulla vostra vita e stringerete una bella e solida amicizia.

Amore

In coppia: tabula rasa degli errori del passato e insieme al partner scrivete un nuovo capitolo della vostra relazione.

Soli: incontro con una persona con cui avete parecchi punti in comune. Starete così bene da voler fermare il tempo.

Vergine (24 agosto-23 settembre): non dovete tentennare.

Umore

Mercurio in Sagittario, fino al 20 dicembre, a sorpresa fa riemergere dei ricordi, delle emozioni che pensavate di aver chiuso in un cassetto. Se inoltre, avete qualcosa d’importante da comunicare a una persona cara o al boss, mostrate sicurezza in voi stessi, rimanete fermi sulle vostre posizioni.

Tentennare non andrebbe a vostro vantaggio e inciderebbe sulla vostra autostima. Più in generale è una fase in cui rifletterete sulla vostro benessere futuro, a quei progetti che potenzialmente negli anni a venire potrebbero funzionare e migliorare la vostra vita.

Amore

In coppia: circola instabilità, non sapete bene nemmeno voi cosa volete. Se non volete creare tensioni, riprendetevi!

Soli: più sicurezza in voi stessi, dite no ai dubbi. Così facendo rischiate persino di annullare un incontro interessante.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): favoriti contatti e incontri.

Umore

Con Mercurio in Sagittario, fino al 20 dicembre, i contatti, le conversazioni, gli incontri e i piccoli spostamenti saranno facilitati. Sarete convincenti, le vostre idee o ciò che direte faranno un’impressione positiva.

L’oroscopo annuncia inoltre che potrebbe arrivare una notizia che vi tirerà su di morale. Siete in ottima forma mentale per esprimervi, apprendere, studiare e socializzare. La presenza del Sole in Sagittario mette in risalto le conoscenze e aggiunge un pizzico di varietà in più alla vostra vita. E oggi, i rapporti con le persone care saranno gratificanti.

Amore

In coppia: complicità che rassicura il partner, bei momenti insieme. E’ una giornata in cui l’amore brilla!

Soli: alti e bassi, avventure senza futuro. Per il momento è così, prendete le cose come vengono.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): è meglio non superare il budget.

Umore

Mercurio in Sagittario fino al 20 dicembre sosta nel vostro settore del denaro. Al vostro segno consiglia di fare questa settimana gli acquisti di Natale, stando attenti a non superare il budget. Il Sagittario spesso non ha limiti… Ma ora avrete occhio e troverete – nei negozi o online – i regali giusti per le persone giuste, senza dover spendere una fortuna.

Non è escluso, segnala l’oroscopo, che potreste avere una discussione con una persona cara riguardante un acquisto e che a voi o all’altro/a sembrerà troppo costoso.

Amore

In coppia: il partner potrebbe pensare che giochiate con i suoi sentimenti quando invece non è così.

Soli: possibile un appuntamento con una persona che vi corteggia da tempo. Evitate di partire in quarta.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): convincete con la parlantina sciolta.

Umore

Con l’arrivo di Mercurio nel vostro segno, sosterà fino al 20 dicembre, grazie alla parlantina sciolta riuscirete ad conquistare chi vi circonda o quanto meno a trovare degli alleati. E’ un momento eccellente per fare vostro il potere delle parole così da promuovere i vostri interessi e attirare ciò di cui avete bisogno e che desiderate entri nella vostra vita.

Ma non solo, sarete più curiosi del solito, più al corrente su tutto e al contempo anche indiscreti. In questo periodo, segnala l’oroscopo sono favoriti gli incontri, i contatti e gli spostamenti.

Amore

In coppia: il partner potrebbe farvi una scenata di gelosia ma voi saprete come aggirare la situazione.

Soli: potreste prendere delle decisioni improvvise, innamorarvi perdutamente e iniziare una storia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): una fase in cui sarete distratti.

Umore

Mercurio in Sagittario fino al 20 dicembre sosterà alle spalle del vostro segno. Valuterete la vostra vita da una prospettiva diversa, esaminando i diversi livelli di qualsiasi situazione. Potreste essere spinti a trascorrere più tempo per conto vostro, riflettendo, immersi nei vostri pensieri – forse rivolti al passato – oppure lavorando in solitudine.

L’oroscopo segnala che, pur non essendo da voi, sarete distratti, a volte non sentirete nemmeno ciò che vi diranno. Ma è pur vero che l’intuito sarà al top e dovreste ascoltarlo.

Amore

In coppia: qualche ansia, un po’ di dubbi. Mai come oggi è vero il proverbio “il silenzio è d’oro”.

Soli: volete stare tranquilli per conto vostro ed è probabile che decidiate di annullare un incontro.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): la possibilità di aumentare i guadagni.

Umore

Mercurio in Sagittario, da oggi e fino al 20 dicembre, al vostro segno invia splendide vibrazioni e ad accompagnarvi sarà il pensiero positivo. Dovrete probabilmente fissare una data per dare il via a un progetto o concludere un affare. Il pianeta sosta nel vostro settore delle amicizie – dove c’è già il Sole nello stesso segno – e potreste stringere conoscenze utili per il lavoro o pronte a dare una mano per raggiungere un obbiettivo.

Di sicuro, annuncia l’oroscopo, avrete la possibilità di far lievitare le entrate di denaro ma non solo, le situazioni si velocizzano e arrivano anche le risposte attese da tempo.

Amore

In coppia: splendide reciproche emozioni. Probabile organizzerete una serata intima con il partner.

Soli: incontrare l’anima gemella oggi è possibile. Un’amicizia potrebbe trasformarsi in una storia d’amore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): gestire parecchie responsabilità.

Umore

Potreste avere la sensazione di dover gestire parecchie responsabilità e che siate gli unici in grado di farlo. Ma nei prossimi giorni la presenza di Mercurio in Sagittario, fino al 20 dicembre, potrebbe far arrivare un aiuto inaspettato. Accettatelo perché sarà d’aiuto a semplificare la vita.

Lasciare che un’altra persona vi sostituisca nei piccoli compiti vi consentirà di concentrarvi in quelle cose in cui eccellete e prendere il merito che vi è dovuto. L’oroscopo annuncia che è il momento giusto per chiedere un incontro con il boss per ottenere un aumento.

Amore

In coppia: bisogno di stare un po’ per conto vostro, anche per riflette su come migliorare la relazione.

Soli: da un messaggio capirete chiaramente che una persona non è interessata a voi. Se non altro non avrete perso tempo.