Oroscopo del 1 febbraio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 1 febbraio

Oroscopo di lunedì 1 febbraio gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (capire chi vi circonda) e Sagittario (opportunità lavorative).

Oroscopo del 1 febbraio, gli astri dicono al Leone di cercare di capire chi vi circonda e al Sagittario che arriveranno nuove opportunità di lavoro.

Oroscopo del 1 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): concretizzare i progetti

Oroscopo Ariete umore

Siete intraprendenti e molto impazienti per cui rallentare – per oggi – andrà sicuramente a vostro vantaggio. Da domani, Venere entra in Acquario e raggiunge altri quattro pianeti nello stesso segno che sostano nel vostro settore delle amicizie, le vibrazioni leggere del pianeta rosa tendono a smussare alcune asperità e incomprensioni dovute a Mercurio retrogrado.

E avrete inoltre la possibilità – se lo volete – di entrare in nuove cerchie. L’oroscopo annuncia che state entrando in una fase in cui potrete concretizzare, lanciare dei progetti innovativi.

Oroscopo di Ariete 1 febbraio amore

In coppia: nella relazione sono presenti entusiasmo e reciproca fiducia ed è probabile tornino alla ribalta alcuni progetti.

Soli: i pianeti accentuano la vostra simpatia, il fascino e non passerete inosservati. Una persona vi corteggerà!

Oroscopo di domani 1 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): capire chi vi circonda

Oroscopo lunedì Leone umore

L’arrivo di Venere in Acquario rappresenta un ottimo momento per prestare particolare attenzione alle vostre relazioni, voi per primi vorreste stabilire armonia e accordo. Ed è più facile portare equilibrio nella vostra vita, fare pace con le persone, esprimere interesse e affetto , fare di tutto per capire chi vi circonda.

Tenete presente, annuncia l’oroscopo, che le nuove amicizie potrebbero arricchire la vostra vita. Sia sul piano materiale che da un punto di vista umano. E stessa cosa se voleste lanciarvi in qualche nuova esperienza.

Oroscopo lunedì Leone amore

In coppia: serata dolce, romantica e sensuale. E farà un gran bene a voi e al partner!

Soli: per conquistare una persona che vi attrae, potreste mettere in atto una vera e propria strategia.

Oroscopo 1 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): opportunità di lavoro

Oroscopo 1 febbraio Sagittario: umore

La presenza di Venere in Acquario nel vostro settore della comunicazione, può fare la differenza nelle conversazioni e nelle interazioni. Ultimamente avete avuto incontri interessanti? Potrebbe esserci molto altro in arrivo al riguardo e queste relazioni potrebbero costituire la base di nuovi progetti e opportunità di lavoro.

Tuttavia, annuncia l’oroscopo, con Mercurio retrogrado in Acquario potreste vedere alcune cose in modo diverso dagli altri. Evitate di discutere e tenete presente che un po’ di diplomazia sarà d’aiuto ad aprire la strada a futuri sviluppi positivi.

Oroscopo Sagittario 1 febbraio: amore

In coppia: passione al top, serata bollente. E al contempo una dolcissima complicità con il partner.

Soli: se una persona vi attrae avete semaforo verde per dare il via al corteggiamento in modo discreto.

