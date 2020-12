Oroscopo del 1 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 1 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di venerdì 1 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (dite addio alle frustrazioni) e Acquario (avrete la stabilità).

Oroscopo del 1 gennaio, gli astri segnalano alla Bilancia che può dire addio alle frustrazioni, ai momenti difficile e all’Acquario che si garantirà la stabilità e la solidità.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 1 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): realizzerete parecchi desideri



Oroscopo Gemelli umore

Buon 2021, Gemelli! Sarà uno splendido anno grazie a Giove e Saturno in Acquario: realizzeranno parecchi dei vostri desideri. Naturalmente dovrete metterci del vostro, ovvero mostrando impegno e mantenendo le promesse. E oggi, con la Luna in Leone trascorrerete un buon inizio dell’anno, qualunque cosa facciate saprete scovare il lato positivo della situazione.

Siete ottimisti ed è pur vero che nel 2021 avete splendidi aspetti astrali e rispetto al altri segni le vostre prospettive sono migliori. L’oroscopo annuncia che oggi con le persone care sarete molto più concilianti.

Oroscopo Gemelli amore

In coppia: con la Luna in Leone qualsiasi contrarietà è destinata a scomparire. Ma non solo, è una bella giornata per fare progetti.

Soli: non dovrete più porvi domande sul vostro status: saprete individuare le buone occasioni per incontrare l’amore!

Oroscopo 1 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): addio alle frustrazioni

Oroscopo Bilancia umore

Buon 2021, Bilancia! Si apre un nuovo anno e gli astri promettono che al contrario del 2020, splenderà il sole. Avrete voglia di rifarvi dei momenti difficili, delle frustrazioni e gusterete i bei momenti senza porvi limiti! Sarà un 2021 esaltante, grazie alla presenza di Giove e Saturno in Acquario, avrete splendide opportunità per progredire in qualsiasi settore della vita.

E oggi, con la Luna in Leone, siete di buonumore, e saprete lasciare alle spalle i brutti ricordi dello scorso anno. L’oroscopo annuncia che sarà una bella giornata, la trascorrerete in buona compagnia e rilassati.

Oroscopo Bilancia amore

In coppia: la relazione procede bene ma avreste bisogno di un pizzico di fantasia, solo di quel peperoncino che rende tutto più vivace.

Soli: attirerete uno stuolo di ammiratori/trici e farà bene al vostro ego. Ma non aspettatevi il grande amore.

Oroscopo 1 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): vi garantirete la stabilità

Oroscopo Acquario umore

Buon 2021, Acquario! Sarà un anno che vi piacerà, grazie a Giove nel vostro segno avrete la possibilità di ampliare il raggio d’azione e con Saturno, sempre in Acquario, qualsiasi progetto sarà all’insegna del rigore, non lascerete nulla al caso, garantendovi la stabilità, la solidità (anche finanziaria).

Per oggi, con la Luna in Leone siete un po’ tesi ma grazie a Venere in Sagittario avrete accanto una o più persone care al vostro cuore. Concentratevi sul loro affetto e tenete sotto controllo malumore e nervosismo forse dovuti al fatto che alcune situazioni, seppure momentaneamente, non stanno andando come da voi previsto.

Oroscopo Acquario amore

In coppia: il vostro senso di responsabilità rassicura il partner ma se avete bisogno di una mano, di un sostegno anche emotivo, bando all’orgoglio e chiedete.

Soli: è la giornata giusta per uscire e farvi notare! Incontrerete la persona con cui condividere momenti meravigliosi.

Per tutti gli altri segni clicca qui.