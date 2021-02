Oroscopo del 1 marzo 2021: Ariete, Leone e Sagittario oroscopo del 1 marzo, previsioni tutti i segni oggi

Oroscopo di lunedì 1 marzo 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (realizzare un progetto) e Sagittario (fiducia nel futuro).

Oroscopo del 1 marzo, gli astri dicono al Leone che realizzerà un progetto e al Sagittario che ha fiducia nel futuro.

Oroscopo del 1 marzo 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): conversazioni entusiasmanti

Oroscopo Ariete umore

La Luna in Bilancia, in buon aspetto con Mercurio e Giove in Acquario potrebbe far arrivare conversazioni entusiasmanti, positive e utili. Più entrerete in contatto con gli altri, vi unirete a gruppi e condividerete le idee, e tanto più saranno produttivi i prossimi giorni.

Vi state orientando verso attività e persone che vi spingono a migliorare, crescere e progredire. Al contempo, altri aspetti planetari vi fanno sentire pronti a contattare una persona con l’obbiettivo di risolvere problemi che richiedono una discussione e una soluzione definitiva.

Oroscopo di Ariete 1 marzo amore

In coppia: vorrete concretizzare alcuni progetti a due e anche se ambiziosi, il partner capirà che volete farlo per l’amore che provate!

Soli: potere di seduzione e se avete intenzione di conquistare, avete mille possibilità. E’ tempo di tornare a credere nell’amore.

Oroscopo di domani 1 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): realizzare un progetto

Oroscopo lunedì Leone umore

I passaggi odierni vi offrono la possibilità di iniziare la settimana nel modo giusto. La Luna in Bilancia indica una giornata piacevolmente movimentata, all’insegna della comunicazione. In buon aspetto con Mercurio e Giove, rende questo lunedì il momento giusto per conversazioni importanti con le relazioni più strette, riguardanti il futuro.

Se ci sono state delle discussioni, inoltre, oggi potrete appianarle. E giovedì, con l’arrivo di Marte in Gemelli, farete di tutto per realizzare un progetto: con un po’ di pazienza, ce la farete.

Oroscopo lunedì Leone amore

In coppia: puntate a un dialogo complice, sereno ed evitate di affrontare argomenti delicati.

Soli: il desiderio di fare un incontro è accentuato ma una storia non inizia solo perché è ciò che vogliamo.

Oroscopo 1 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): fiducia nel futuro

Oroscopo 1 marzo Sagittario: umore

Avete le carte in regola per fare una buona impressione su chi vi circonda (anche online), potete condividere con successo le vostre idee – che avrete la possibilità di concretizzare – e sviluppare delle relazioni che porteranno a reciproci vantaggi.

Avete fiducia nel futuro! La notizia della settimana è che giovedì Marte entrerà in Gemelli: a partire da quel giorno con chi vi circonda dovrete essere concilianti e disposti al compromesso, cosa quest’ultima che voi detestate.

Oroscopo Sagittario 1 marzo: amore

In coppia: appianerete eventuali tensioni, ci sarà un rilancio della passione. Vedrete il partner con occhi diversi, più positivi.

Soli: la vita affettiva, oggi potrebbe evolvere positivamente, avere una svolta e sarà del tutto inattesa!

