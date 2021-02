Oroscopo del 1 marzo 2021: le previsioni e l’oroscopo per tutti i segni oggi 1 marzo, per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo per domani lunedì 1 marzo 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (belle prospettive) e Bilancia (soddisfatti dei risultati).



Oroscopo di domani 1 marzo 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): belle prospettive



Oroscopo Gemelli domani 1 marzo: umore

La Luna in Bilancia vi fa sentire supportati più del solito, siete di buonumore e avete belle prospettive. Progetti e relazioni, siete pronti a investire da un punto di vista emotivo e oggi comunicherete in modo coinvolgente e positivo. Sul fronte lavoro, ii pianeti stanno innescando un cambiamento interiore e cercherete qualcosa di più appagante.

Potreste avvertire il desiderio di stabilire cosa è che vi soddisfa veramente, al di là del semplice guadagno, anche spostandovi in un’altra città o nazione.

Oroscopo Gemelli di domani 1 marzo: amore

In coppia: simpatici, oggi con le vostre battute farete tornare il sorriso al partner. Circolano belle energie.

Soli: è la giornata ideale per conquistare, comunicate in modo perfetto e il sorriso è irresistibile.

Oroscopo di domani 1 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): soddisfatti dei risultati

Oroscopo Bilancia di domani 1 marzo: umore

La Luna nel vostro segno forma aspetti positivi e accentuano la sicurezza in voi stessi, la consapevolezza di ciò che potreste ottenere se foste soltanto un po’ più intraprendenti. E lo sarete a partire da giovedì, quando Marte entrerà in Gemelli: a quel punto avrete voglia di fare di più, di superarvi!

E se sul fronte denaro avete avuto dei problemi, con questo transito, svaniranno velocemente. In generale è una buona settimana, sarete soddisfatti dei risultati che otterrete e toccherete con mano la fiducia che gli altri hanno nei vostri confronti, soprattutto nel lavoro.

Oroscopo Bilancia di domani 1 marzo: amore

In coppia: decisioni importanti, troverete ottimi compromessi per vivere al meglio la relazione.

Soli: negli affari di cuore avete le idee chiare, sapete cosa volete. Allora, non vi rimane che partire alla conquista.

Oroscopo domani 1 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): ottime possibilità di riuscita

Oroscopo Acquario di domani 1 marzo: umore

La congiunzione Mercurio-Giove nel vostro segno sarà attiva tutta la settimana: se dovesse arrivare un’offerta, siate opportunisti e cercate di coglierla al volo. Ma astuti come siete è probabile che non la lascerete scappare… Marte in Gemelli, da giovedì sarà in buon aspetto con l’Acquario: tutto ciò che intraprenderete o creerete avrà ottime possibilità di riuscita.

Sul piano delle relazioni: se alcune mancano di equilibrio, sono sterili, è il momento di chiudere e andare incontro a chi, in questi giorni, può offrivi dei nuovi rapporti più sereni e armoniosi.

Oroscopo Acquario di domani 1 marzo: amore

In coppia: la Luna in Bilancia vi regala una giornata splendida. Entrambi oggi darete il meglio.

Soli: volete una storia d’amore ma al contempo mantenere la vostra libertà. E’ inevitabile un po’ di frustrazione.

