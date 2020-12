Oroscopo del 10 dicembre 2020. Le previsioni degli astri per Ariete, Leone, Sagittario

Oroscopo di giovedì 10 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (in amore, avete mille dubbi) e Sagittario (prendere una decisione netta).

Oroscopo del 9 dicembre, gli astri dicono al Leone, pausa di riflessione con il partner; al Sagittario, no all’esitazione decidete.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 10 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): iniziative coronate dal successo.

oroscopo ariete umore

I pianeti accentuano il bisogno di movimentare la vita sociale e grazie ai pianeti in Sagittario troverete il modo di soddisfarlo. Avete belle energie e le trasmetterete a chi vi circonda. L’oroscopo segnala una giornata in cui sarete in buona compagnia, molto costruttiva, la comunicazione è ottima e le vostre iniziative sono coronate dal successo.

In serata tuttavia, la dissonanza tra La Luna in Bilancia e Saturno in Capricorno potrebbe scatenare una temporanea sensazione di solitudine. Ma parliamo, appunto di sensazione.

oroscopo ariete amore

In coppia: ad attendervi ci sono piccole sorprese da parte del partner. Ha intenzione di coccolarvi.

Soli: sfruttate la giornata per stringere nuove conoscenze e cambiare il vostro status. Oggi ne avete ampia possibilità!

Oroscopo 10 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): determinati a raggiungere gli obbiettivi.

oroscopo leone umore

Un cambiamento di programma potrebbe sconvolgervi momentaneamente ma le energie sono forti e otterrete il meglio dalle situazioni. In questo momento siete determinati a darvi da fare per raggiungere i vostri obbiettivi personali o di lavoro. La produttività è altissima e va di pari passo con la motivazione.

L’oroscopo segnala che per gran parte della giornata sarete combattivi, rimboccherete le maniche senza esitare e, di conseguenza, in serata vi sentirete stanchi, non avrete voglia di occuparvi degli altri e dei loro problemi.

oroscopo leone amore

In coppia: avete dei dubbi, vi ponete mille domande. Non è escluso che pensiate a una pausa di riflessione.

Soli: affascinanti, è uno splendido giovedì per conquistare chi vi attrae. Farete centro.

Oroscopo 10 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): il sostegno di chi vi circonda.

oroscopo sagittario umore

La sola idea di lasciare alle spalle un problema o una situazione vi regalerà un senso di sollievo. Ma l’oroscopo annuncia che di fatto potrebbe non essere così facile come sembra. Forse ci sono degli elementi che non volete perdere ma non è il momento delle mezze misure, per cui dovrete prendere una decisione netta.

Più in generale è un giovedì in cui avrete la solidarietà e il sostegno di chi vi circonda, o sarete voi a offrirli. Siete inoltre più pazienti, più aperti, pronti ad ascoltare.

oroscopo sagittario amore

In coppia: armonia perfetta con il partner, all’occorrenza sapete entrambi scendere a compromesso.

Soli: belle opportunità di incontro, non è escluso con una persona che conoscerete per motivi di lavoro.

Per tutti gli altri segni clicca qui.